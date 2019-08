Governo promove primeiro Festival de Fanfarras do Paraná

Fanfarras e bandas marciais de todo o Estado podem participar do primeiro Festival de Fanfarras do Paraná, que vai identificar e reunir os grupos musicais formados em escolas, igrejas e comunidades de todas as cidades paranaenses. A ideia, proposta pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, é incentivar a cultura regional e a formação musical no Estado.

Informações podem ser obtidas pelo e-mail festivaldefanfarra@secs.pr.gov.br. O competidor precisa enviar o nome da fanfarra que representa, a cidade, o número de integrantes e o contato telefônico atualizado.

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura fará etapas regionais para selecionar as melhores fanfarras, que participarão da fase final do festival, em Curitiba. A proposta é trabalhar junto com os municípios e as instituições que representam os grupos musicais para formatar o festival e estabelecer os critérios de seleção.

“O mais importante é fazer desse encontro uma grande festa, uma confraternização cultural e musical. A fanfarra é uma expressão popular muito forte no Brasil, um elemento cultural e de formação musical muito importante nas cidades”, afirma o secretário da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José. “Queremos identificar e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem à participação das fanfarras na cultura do Paraná”, destaca.

Enquanto fanfarras iniciantes e amadoras podem concorrer no festival, grupos consolidados, como as bandas do Exército e da Polícia Militar, serão convidados para se apresentar nos eventos regionais e estadual. “Nosso objetivo é integrar as fanfarras de igrejas, escolas, comunidades e eventualmente as municipais, mas que tenham participação popular, para colocar todos em um mesmo nível de participação”, explica Hudosn José.

As etapas regionais e a estadual estão previstas para acontecer entre outubro e dezembro deste ano, com desfiles nas ruas abertos à comunidade, integrando as regiões. “É importante que mesmo as fanfarras profissionais entrem em contato conosco para que elas também participem da festa. Queremos fazer uma grande celebração, um desfile nas ruas para as pessoas irem torcer pelos seus familiares e aproveitarem para ter um momento de lazer com boa música”, completa o secretário.

Govrnador Beto Richa, acompanhado pela secretária da familia e desenvolvimento social, Fernanda Richa, participa das comemorações pelo dia da independência do Brasil. Curitiba, 07/09/2016 Foto: Orlando Kissner / ANPr

Escolas estaduais iniciam comemoração da Semana da Pátria. Foto: José Fernando Ogura

Fanfarra do Colégio Estadual Mathias Jacomel, de Pinhais. Foto: Arquivo SEED

Alunos da Banda Musical de Concerto do Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, do bairro Caximba, em Curitiba, durante aula de música com o professor de artes Vitor Rodrigues. Foto: Hedeson Alves/SEED

Fonte: Agência Estadual de Notícias do Paraná.