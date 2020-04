No Paraná, Assembleia repassa R$ 37,7 milhões para custeio de leitos de UTI e enfermaria

Valor também será utilizado para a compra de equipamentos de proteção para os profissionais que trabalham no combate ao coronavírus no estado.

Manutenção de leitos de UTIs e enfermarias, além da compra de equipamentos de proteção para os profissionais que atuam no combate ao Covid-19 no Paraná serão garantidos, por no mínimo 30 dias, com os recursos que a Assembleia Legislativa do Paraná está repassando ao Fundo de Estado da Saúde. O anúncio foi feito pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), durante a sessão plenária desta segunda-feira (06).

O valor de R$ 37,7 milhões que estava no Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa servirá, de acordo com Romanelli, para custear 1.500 leitos de UTI e enfermaria por um período de 30 dias. “No plano de aplicação prévio custearemos com R$ 22,5 milhões, considerando que a UTI custa em média R$ 800,00 ao dia, 600 leitos por 30 dias no valor de R$ 14,4 milhões. Da mesma forma, a diária de uma enfermaria custa em média R$ 300,00 e esses recursos podem financiar por 30 dias a execução de 900 leitos de enfermaria exclusiva ao covid ao custo de R$ 8,1 milhões. Dos seis meses necessários para o enfrentamento ao covid no Paraná, um sexto vai ser pago com recursos da Assembleia”, relatou.

O convênio com o Governo do Estado para formalizar o repasse será assinado nesta terça-feira (07). O restante do recurso, R$ 15,2 milhões, servirá para comprar “máscaras, luvas, aventais e outros equipamentos de proteção individual que serão distribuídos aos municípios de acordo com o critério per capita e de estabelecimentos sanitários instalados nos municípios “ disse Romanelli.

No momento não há como precisar quantos equipamentos de proteção serão comprados, pois está ocorrendo uma flutuação nos preços dos produtos. “Estimamos que será possível aplicar, por no mínimo 30 dias, esse recurso na utilização de EPI’s no Paraná. A Assembleia está fazendo um esforço e vai fazer muito mais. Vamos trabalhar e mostrar o resultado que o povo do Paraná espera”, afirmou Romanelli.

Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), a atitude da Assembleia é a demonstração de que o Poder Legislativo está trabalhando em sintonia com a sociedade e assegurando o direito ao atendimento de saúde da população, devido à emergência ou calamidade pública. “A Assembleia mais uma vez, diante dessa crise grave no estado e no país e que preocupa a todos nós, tomou a iniciativa de devolver os recursos para poder contribuir com o Governo nessa crise, que também será econômica e que vai assolar o estado na arrecadação de impostos”, disse. “Esses recursos seriam utilizados para a modernização de alguns setores da Assembleia. Abrimos mão para socorrer o estado. É a contribuição que o Poder Legislativo está dando nesse momento em que há a necessidade de que todos nós venhamos a nos unir para passar e superar essa grave crise”, completou.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Alep.