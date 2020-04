Paraná discute antecipação do 13º dos servidores estaduais

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta quarta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento solicitando ao governador Carlos Massa Ratinho Junior a antecipação do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos funcionários públicos do Estado do Paraná.

Segundo Soldado Fruet, o envio do expediente ao governador se justifica devido ao estado de emergência de saúde ocasionado pela pandemia da Covid-19. “O novo coronavírus está ocasionando uma estagnação na economia paranaense”, ressalta. “O pagamento de parte deste benefício é uma medida de urgência que tem o objetivo de fomentar a economia do Estado e de tranquilizar os servidores neste momento de pandemia”, afirma o deputado do PROS.

O parlamentar cita que a Previdência Social já antecipou parte do 13º aos aposentados e pensionistas e as prefeituras de várias capitais, inclusive Curitiba, também adotaram a mesma medida em relação ao funcionalismo municipal. “O Governo do Estado também pode fazer sua parte nesse momento. Essa injeção de recursos certamente ajudará a manter milhares de empregos no Paraná”, diz o Soldado Fruet.

Deputado estadual Soldado Fruet (PROS). Foto: Talita Zanoni/Assessoria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Alep.