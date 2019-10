Paraná ganha o Dia da Eletromobilidade para incentivar tecnologia

O Governo do Estado encerrou neste sábado (19) a primeira edição da Semana Paraná Inovador com uma nova lei, que cria o Dia da Eletromobilidade. O objetivo é incentivar essa tecnologia e ampliar as ações de sustentabilidade no Estado. O texto que estabelece a celebração anual no Paraná todo dia 19 de outubro, foi sancionado simbolicamente pelo vice-governador Darci Piana em ato no Palácio Iguaçu. A partir de agora, a data, quando também se comemora o Dia Nacional da Inovação, passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do Estado. “A tecnologia tem avançado de uma maneira muito rápida, e o Estado precisa acompanhar essa evolução. Aqui estamos fazendo a nossa parte para transformar o Paraná no Estado mais moderno e inovador do País”, afirmou Piana. O vice-governador citou iniciativas já adotadas pelo Executivo Estadual para incentivar a eletromobilidade. Entre elas, destacou o recente decreto que zerou o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) na compra de veículos elétricos, até 31 de dezembro de 2022. Antes, a alíquota cobrada era de 3,5%. Um carro elétrico, por exemplo, demanda 40% a menos de manutenção e consegue rodar 300 quilômetros com aproximadamente R$ 40. O Paraná tem a maior eletrovia do Brasil, instalada pela Copel. São 730 quilômetros, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, e 12 eletropostos de abastecimento espalhados pela BR-277. O vice-governador lembrou que a Copel simula a adesão de novos consumidores e garante que consegue atender um incremento repentino de até 700% nesse mercado. A companhia concentra recursos para se tornar protagonista dessa onda com a sua capacidade elétrica instalada. “Tudo isso se reflete em um mundo mais limpo, melhorando o meio ambiente, transformando o Paraná em um lugar melhor para para todos”, disse Piana.

ICMS

Autor, junto com o deputado Gilberto Ribeiro, da lei que estabelece o Dia da Eletromobilidade, o líder do Governo na Assembleia Legislativa Hussein Bakri destacou que o Paraná busca agora uma forma de ampliar o incentivo aos carros elétricos.

De acordo com ele, o Estado está em negociação para reduzir também a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de veículos que tenham essas características.

“O Governo do Estado está em negociação com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para ver essa possibilidade de redução do ICMS. Tudo o que nós pudermos fazer para incentivar essa energia limpa, nós vamos fazer”, ressaltou o deputado.

PARANÁ INOVADOR

A formalização do Dia da Eletromobilidade marcou também o encerramento da primeira edição da Semana Paraná Inovador, que ocupou o segundo andar do Palácio Iguaçu com palestras, workshops, talkshows, exposições, painéis de debate e apresentações de startups paranaenses.

No evento, que começou quarta-feira, foram discutidos temas como soluções tecnológicas, inovação social, construção de redes de colaboração e incentivo ao empreendedorismo feminino.

“O balanço é muito positivo, essa semana materializa tudo o que esse governo vem buscando fazer”, afirmou Henrique Domakoski, superintendente de inovação do Governo do Estado.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o presidente da Celepar, Leandro Moura; a esposa do vice-governador, Maria José Piana; Rafael Rodrigues, diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Tecpar; Felipe Braga Côrtes, diretor do Departamento de Apoio À Pessoa com Deficiência e de Políticas Públicas para Acessibilidade da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho; e o vereador de Curitiba, Professor Euler.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br