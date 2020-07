Paraná inova e anuncia ferramenta online de correção de redação

A equipe de tecnologia da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte desenvolve um novo sistema que vai otimizar a correção de redação dos alunos da rede estadual do Paraná. Baseado em inteligência artificial, a nova ferramenta vai otimizar a dinâmica e garantir aos estudantes uma produção textual muito mais rápida.

A previsão inicial é de que a ferramenta esteja disponível em setembro para o uso de todos os alunos e professores da rede. O novo sistema será integrado ao Google Classroom, onde o aluno poderá acessar e inserir seus textos para correção automática. Essa correção automática vai dinamizar o processo, ajudando o estudante a ampliar sua produção, podendo evoluir mais em menos tempo.

APOIO AO PROFESSOR – O secretário da Educação, Renato Feder, explica que a ferramenta será benéfica para o professor. Enquanto o sistema faz a correção de erros ortográficos e de concordância, o professor poderá concentrar-se em questões essenciais da redação.

“O professor poderá focar em trabalhar com o aluno questões mais subjetivas ao texto como a argumentação, as práticas textuais, o gênero textual, a interpretação, o raciocínio e a didática do estudante”, explica o secretário.

EVOLUIR – O diretor de tecnologia e inovação da Secretaria, Gustavo Garbosa, explica que o sistema online usa da inteligência artificial para fazer a correção ortográfica e de formato dos textos e seu intuito principal é ajudar o aluno a evoluir na elaboração da redação. “O sistema está sendo produzido para fazer a correção automática das redações dos alunos otimizando assim, o tempo de trabalho do professor”, disse ele.

ENEM – Um dos focos principais na elaboração da ferramenta é a produção para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No exame, a redação é parte essencial para garantir uma vaga nas melhores universidades públicas do Brasil.

“Por meio da tecnologia o aluno irá expandir seus conhecimentos e treinar sua redação não apenas para o ensino regular, mas para os futuros vestibulares e o Enem”, destaca Feder.

Neste ano, mesmo em situação de pandemia, o Paraná teve a marca histórica de inscrições para o Enem. Foram mais de 53 mil inscritos apenas de alunos vindos da rede estadual, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior.

Este aumento significativo reforça a importância de se dedicar à prática de produção textual, já que a redação é um fator de peso para o acesso dos alunos às universidades.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.