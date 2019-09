Paraná marca presença na Abav Expo Internacional

O Governo do Paraná participará da 47ª Abav Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa, que acontece de 25 a 27 de setembro, em São Paulo. A Paraná Turismo estará no evento com um estande e profissionais para atender o público e divulgar as ações do Estado no setor. A Abav Expo Internacional é C A feira terá expositores de diversos segmentos, como destinos e representações turísticas, meios de hospedagem, cruzeiros, empresas aéreas, parques temáticos, locadoras de veículos, startups e empresas de tecnologia, entre muitos outros. Para o presidente da Paraná Turismo Jacob Mehl, a presença na Feira evidencia a preocupação, e o objetivo do Governo do Estado de valorizar o setor. “Estaremos com o maior estande na história das participações nesse evento”, diz o presidente. Serviço: 47ª Abav Expo e 52º Encontro Comercial Braztoa Data: 25 a 27 de setembro, das 12 às 20 horas Local: Expo Center Norte – Pavilhões Verde e Branco – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br