Polícia Civil do Paraná incinera 7,7 toneladas de drogas

A Polícia Civil do Paraná incinerou 7,7 toneladas de drogas em três cidades do Paraná nos últimos oito dias. As drogas são oriundas de apreensões realizadas no Estado. As destruições foram acompanhadas por órgãos de fiscalização como o Ministério Público e a Vigilância Sanitária.

O delegado-geral-adjunto da Polícia, Riad Braga Farhat, ressalta o trabalho dos policiais civis no combate ao tráfico de drogas. “Essa incineração representa o esforço da Polícia Civil no difícil combate ao narcotráfico”, disse. Segundo ele, cada quilo dessas toneladas incineradas é fruto de trabalho de investigação, longa e perigosa, feita pelo Estado inteiro. É um trabalho constante, diuturno, de 365 dias por ano, de vigilância, tentando coibir ao máximo o tráfico ilícito de entorpecentes. “Sabemos que é uma guerra difícil, não só no Paraná e no mundo, mas fazemos a nossa parte através das nossas investigações, todo ano batendo recordes nas apreensões de droga”, afirmou.

O maior volume de entorpecentes (4,226 quilos) foi incinerado em Cafelândia, na região Oeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (9). O produto ilegal foi apreendido em ações policiais que aconteceram no primeiro semestre deste ano na região metropolitana de Cascavel.

Tabletes, pacotes, trouxinhas e diversas formas de embalagens de maconha, crack e cocaína foram incineradas em uma cooperativa. A quantidade de entorpecente apreendido na região tem relação com a rota de passagem dos criminosos, que utilizam a fronteira com o Paraguai para cometer como rota do tráfico de drogas.

Na quinta-feira (8) foi incinerada 1,5 tonelada de drogas diversas em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A destruição ocorreu na empresa Cal Morro Branco, localizada na rodovia Almirante Tamandaré. As quantidades de maconha, crack, cocaína, LSD e ecstasy foram apreendidas na Capital e na RMC.

A terceira destruição aconteceu em Santa Terezinha do Itaipu, na região Oeste do Estado, na sexta-feira (2). Duas toneladas de maconha e dezenas de frascos de lança-perfume foram incinerados. A ação foi feita em uma olaria localizada no bairro Vila Vitorassi.

