Sanepar apresenta proposta de contrato para Ponta Grossa

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, apresentou nesta segunda-feira (23) ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa a nova proposta de contrato de programa da companhia para o município. A apresentação ocorreu em reunião ordinária do conselho. O presidente da Sanepar destacou que a empresa está aberta ao diálogo e aos questionamentos. “É muito importante que a população discuta qualquer delegação de serviço público, como o saneamento, que é uma questão estruturante. O diálogo faz uma grande diferença. Quando se pensa em grupo, a chance de diminuir os erros é muito maior. Esta é uma exposição preliminar, que precisa ser discutida e analisada”, ressaltou Stabile. De acordo com o presidente do conselho, Wilson Souza de Oliveira, o objetivo da entidade é contribuir com o desenvolvimento da cidade. “Temos a missão de ajudar a prefeitura para fazer o melhor contrato possível para Ponta Grossa, para conhecermos a proposta e termos a convicção de que a Sanepar é o melhor para a nossa cidade”. A atual proposta da Sanepar para o município prevê recursos em torno de R$ 1,5 bilhão para a cidade, num prazo de 30 anos. Desse valor, R$ 422 milhões seriam destinados a novas obras nos sistemas de água e esgoto e a diferença para operação e na reposição de ativos dos sistemas ao longo de três décadas. Para compor a programação desses investimentos a companhia realizou vários estudos de soluções técnicas que apontaram as melhores alternativas para a cidade. O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, também falou sobre a importância da discussão. “É um assunto que está sendo tratado com grande responsabilidade e que vem sendo amplamente discutido, pensando no futuro da nossa cidade”, conclui. Representantes da Sanepar reforçaram que o contrato vigente está sendo cumprido, mas que há necessidade de antecipação de alguns investimentos de forma a acompanhar a dinâmica de crescimento de Ponta Grossa. Para o sistema de abastecimento de água estão previstos reforços na captação do Rio Pitangui e uma nova estação de tratamento de água no Rio Tibagi, entre outros. Para o sistema de esgotamento sanitário, entre os principais investimentos, está prevista a retirada da maioria das estações de tratamento de esgoto existentes na área urbana e a construção de uma nova em local mais afastado. Durante a reunião, também foram citados o repasse de recursos para o fundo municipal de meio ambiente, a negociação da dívida com o município, a bonificação para a cidade, além do compromisso da Sanepar em atender aos parâmetros da legislação, com a preservação ambiental e com a saúde da população.

PRESENÇAS

Também compareceram à reunião o diretor de Operações da Sanepar, Paulo Alberto Dedavid, o diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, o gerente de Concessões, Nuno Alves Pereira, a gerente- geral da Sanepar na região Sudeste, Jeanne Schmidt, e o gerente regional da Sanepar, Lincoln Vergés.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br