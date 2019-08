Sanepar investe em municípios de menor porte

As cidades de Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado, são exemplo da preocupação da Sanepar com a universalização do saneamento. A Companhia está investindo mais de R$ 3 milhões para a ampliar o atendimento com coleta e tratamento de esgoto nas duas cidades. Em Santa Terezinha de Itaipu, que tem quase 23 mil habitantes, as obras de ampliação iniciaram-se em julho com o assentamento de 8,3 km de rede coletora de esgoto, beneficiando mais de 300 famílias do bairro Parque dos Estados. A obra segue até o final do ano e tem investimento de R$ 1,481 milhão. Com esta ampliação de rede, a cidade chega ao índice de 84% de atendimento com coleta de esgoto. Maria Inês da Silva Santos, moradora do bairro Parque dos Estados, será beneficiada com a coleta e tratamento do esgoto. Ela elogiou o trabalho que vem sendo realizado. “A equipe está de parabéns. O trabalho tem sido rápido e sem muita sujeira. Eles chegam pela manhã e no período da tarde já fazem toda a parte de limpeza”, disse.

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

As obras no município, com 27,4 mil habitantes, estão previstas para começar em 2020. A rede coletora de quase 9 km será implantada nos bairros Renascer, Soster e Santa Ana.

Nesta etapa de obra, serão beneficiadas mais de 350 famílias. O valor previsto do investimento é de R$ 1,588 milhão. A estimativa é que a cidade alcance o índice de 73% de atendimento com coleta de esgoto ao final da obra. Atualmente, 69% da população já tem serviço de esgotamento sanitário.

O gerente regional Nilton Perez destaca o compromisso da Sanepar com os municípios de pequeno porte. “O objetivo da Companhia é alcançar a universalização do saneamento no Estado. Atualmente 73% da população do Paraná tem acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. E as cinco maiores cidades do Paraná estão entre as melhores no ranking do saneamento entre os 100 maiores municípios do País”, afirmou.