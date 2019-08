Técnicos da Emater participam de capacitação na New Holland

Na quarta-feira (7), começou a série de visitas técnicas na fábrica da New Holland e capacitação dos novos técnicos do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), com palestrantes da Embrapa, Emater e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

No total, 135 extensionistas do Instituto participam do treinamento em Curitiba, que continua nesta quinta-feira (8) e na próxima semana. A capacitação possibilita conhecer novas tecnologias do setor, as novidades em tratores, colheitadeiras, pulverizadores e conectividade.

Para o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ações como essa colaboram para a atualização do conhecimento dos técnicos, que vão orientar melhor as decisões dos agricultores paranaenses. “Vivemos momentos de profunda transformação tecnológica. As máquinas autônomas, semiautônomas, modernas, máquinas com sensores, internet das coisas estão chegando no campo, e é preciso que o nosso time esteja cada vez mais preparado”, diz.

A New Holland é parceira do Estado no Programa Trator Solidário, executado pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da Agricultura, que garante aos pequenos produtores a aquisição de máquinas agrícolas a preços menores que os do mercado. “Trouxemos extensionistas principalmente das regiões Norte e Centro, que ainda não têm muitos tratores, mas com muito potencial para entrada no Programa. Também trouxemos a Embrapa para tratar a questão de tecnologias que envolvam essas máquinas e equipamentos”, diz o coordenador do Crédito Rural da Emater, Osmar Schultz.

O diretor de Mercado Brasil da New Holland, Eduardo Kerbauy, destacou o trabalho conjunto da marca e do Estado. “Sabemos que um dos objetivos da Emater é a mecanização agrícola, e isso está em linha com o que a New Holland oferece. Estamos contando com o Estado, nessa parceria, para que a mecanização agrícola do Paraná ocorra da melhor forma”, disse.

APRENDIZADO – O técnico da Emater e engenheiro agrônomo Renan Ribeiro Barzan, que atua no Instituto desde 2016 na região de Londrina, teve a oportunidade de visitar a fábrica pela primeira vez. “Visitamos a linha de produção de tratores e colheitadeiras, vi de perto a produção e montagem desses equipamentos. O treinamento também inclui palestras sobre a parte técnica, as funcionalidades dos tratores, diferenciais da marca, benefícios para o produtor. Isso vai contribuir para a nossa formação, para orientarmos o agricultor na aquisição de tratores e equipamentos mais adequados para a sua propriedade”, afirmou.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.