Asfalto está finalizado em Florestópolis

A Rua Silvano Albino dos Santos, no Jardim Floresta, um dos bairros com maior densidade populacional de Florestópolis, teve as obras de drenagem e pavimentação asfáltica finalizada. No local foram construídas a rede de captação de águas pluviais (chuva), com bocas de lobo e poços de visita, terraplanagem, construção de meio-fio e na primeira semana de setembro, a pavimentação asfáltica, feita com CBUQ.

Os investimentos chegam a mais de 250 mil reais, com recursos do Governo do Estado e Governo Federal. Os responsáveis pelas emendas parlamentares foram o Deputado Estadual Alexandre Curi e o Deputado Federal, Pedro Lupion. Com a melhoria, aquela região do município terá as propriedades valorizadas através da benfeitoria, levando melhores condições de vida e tranquilidade para os moradores.

Um dos moradores mais antigos do bairro, o Sr. Manoel Moreira, disse à nossa reportagem que o benefício era esperado a cerca de 20 anos. Segundo ele, “eu achava que (o asfalto) não ia sair. Mas agora está pronto. Fazia muito tempo que a gente estava esperando. Nossas casas vão valorizar e acabou o barro e a poeira”, disse contente.

As obras foram possíveis através de investimentos do Governo do Estado e do Governo Federal, com contrapartida do município. Também estão sendo realizados trabalhos na Rua Pompeo Romagnoli e na Rua das Camélias. A Rua Pompeo Romagnoli, também do Jardim Floresta, tem 700 metros de distância e 5.342 m2. Os investimentos serão da ordem de R$ 697.805,39 a fundo perdido, ou seja, o município não irá pagar mais nada pela obra, apenas uma pequena parcela de contrapartida, no valor de R$ 96.225,70. O Governo Estadual irá arcar com a maior parte do empreendimento, acima de R$ 600 mil. A obra prevê, além de pavimentação asfáltica em CBUQ (asfalto de rodovia), a rede de galerias pluviais, meio fio com sarjeta, urbanização de calçadas e sinalização viária.

O asflto está pronto! Investimentos acima de R$ 600 mil foram aplicados nas obras de asfalto da Rua Silvano Albino dos Santos, no Jardim Floresta.