CAPS de Florestópolis realiza palestra de prevenção contra o Suicídio

Na última 4ª feira, 11 de setembro, o CAPS de Florestópolis realizou uma manhã de informações, onde o tema abordado foi “SUICÍDIO”. No mês de setembro o destaque é para alertar a grande importância da saúde mental, fortalecendo as ações do “SETEMBRO AMARELO”, dedicado a campanha de prevenção ao suicídio. Estiveram presente a Secretária de Saúde Caroline Ricci Paduanelo, a 17° Regional de Saúde representada pelo Sr. Mário (Coordenador da Atenção Primária) e toda a rede municipal.

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br