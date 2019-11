Carreta do Conhecimento chega a Florestópolis

No último dia 14 de outubro, o prefeito de Florestópolis Nelson Correia Junior, o vice, Nilson Soares e o Agente de Credito e Desenvolvimento Josemar Alves participaram da aula inaugural da Carreta do Conhecimento, um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Florestópolis e o Sistema Fiep Sesi/Senai.

O projeto Carreta do Conhecimento acontece por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), com o Senai-PR e a Fundação Volkswagen.

Para Florestópolis está sendo ministrado o curso de mecânica industrial que acontecerá entre os dias 14 de outubro a 08 de novembro, com capacidade para 60 vagas, onde serão ministrados cursos no período da manhã, tarde e noite.

Futuramente, será oferecido o curso de Marcenaria, com objetivo de levar a população mais aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento do município.

A carreta está estacionada ao lado do Ginásio de Esportes e o curso terá duração de 30 dias.