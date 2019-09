CCI “Centro de Convivência do Idoso” – São Thomaz de Aquino

O C.C.I funciona de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas. São cadastrados 120 pessoas, com frequência diária entre 70 a 80 pessoas. No local são servidas diariamente 3 refeições: Café da manhã, almoço e café da tarde. As refeições são elaboradas por nutricionista e é variada no que diz respeito à oferta de hortaliças, legumes, frutas e carnes, vale lembrar que tudo é pensado na saúde dos idosos, a alimentação atende desde individuo sem nenhuma patologia, como também aos hipertensos e diabéticos entre outros. Vale ressaltar que o local conta com uma horta própria, parte da alimentação vem dali fresquinha. Com relação à programação semanal destacamos que: Na segunda-feira o local conta com uma profissional, que verifica pressão arterial e HGT. Na terça-feira a profissional de educação física está presente com atividades como: dança (zumba, ritmos e aeróbica), funcional (circuito, exercícios para atenção, memória, lateralidade, agilidade, força e resistência), caminhada dividida em grupos ativos e de riscos (cirurgias, artrose, hipertensos e diabéticos), exercícios específicos para portadores de deficiência física (cadeirantes), e atividades múltiplas para melhor coordenação, resistência respiratória e cardíaca; Destacamos que chegaram recentemente colchonetes, halteres, borracha elástica, e há para chegar algumas bolas, tudo para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Na quarta-feira acontece o momento de oração; Na quinta-feira é o dia da beleza acompanhado por uma profissional, que cuida da saúde e estética dos nossos idosos. Na sexta-feira é dia de artesanato; O local ainda conta com mesa de sinuca, jogos como: bingo, dominó e ainda um televisor e rádio. Contamos também com outros profissionais da Rede Municipal que se deslocam até o local para passar informações, realizar atividades e palestra com os idosos. Outubro está chegando, na 1º semana será especial em suas atividades, com a “Semana do Idoso” (01 de outubro Dia do Idoso), acontecerá várias atividades diferentes que serão finalizadas com um churrasco em uma área de lazer.

Fonte: florestopolis.pr.gov.br