Eleições para eleger conselheiros tutelares é neste domingo

No dia 06 de outubro, os eleitores do Paraná irão às urnas para escolher os membros dos conselhos tutelares, órgãos colegiados encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Poderão votar todos os eleitores cuja situação tenha estado regular perante a Justiça Eleitoral até 28 de junho deste ano, quando foi fechado o cadastro eleitoral para o pleito.

As eleições, que usarão urnas emprestadas pela Justiça Eleitoral, tanto de lona quanto eletrônicas, de acordo com o município, são organizadas pelas comissões eleitorais dos conselhos tutelares com o auxílio das zonas eleitorais.

Sistema

Além dos equipamentos, o TRE-PR cederá os sistemas de votação e as mídias, realizará a preparação das urnas, o treinamento dos mesários e do pessoal de suporte à urna eletrônica. Os conselhos tutelares, por sua vez, ficaram responsáveis por entregar à Justiça Eleitoral os dados referentes aos candidatos, selecionar os membros das mesas receptoras e realizar a totalização das eleições nos municípios com menos de 200 mil eleitores.

As eleições dos conselhos tutelares unificadas em todo o território nacional, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, foram instituídas pela Resolução nº 170 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Já a Lei nº 12.696 de 2012 dispõe sobre a unificação das eleições do Conselho Tutelar.

Veja abaixo a relação de candidatos em alguns municípios de circulação do Jornal da Cidade.

CANDIDATOS EM ALVORADA DO SUL

CANDIDATOS EM BELA VISTA DO PARAÍSO

CANDIDATOS EM PRIMEIRO DE MAIO

CANDIDATOS EM FLORESTÓPOLIS

CANDIDATOS EM SERTANÓPOLIS

CANDIDATOS EM PORECATU

CANDIDATOS EM SERTANEJA

Fonte: Site e Facebook oficial dos municípios.