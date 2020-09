Florestópolis adere a programa de esportes

O município de Florestópolis firmou parceria com o Governo do Estado, aderindo ao Programa Educação Mais Esporte, Transforma Paraná. O programa será realizado no Caiac (Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente), com desenvolvimento de oficinas de Futsal, Futebol Society, Voleibol, Capoeira e Taekwondo.

As inscrições para as modalidades que serão ministradas poderão ser feitas diretamente no Caiac e as aulas serão iniciadas assim que retornar as atividades presenciais, suspensas devido a pandemia do novo Coronavírus.

Florestópolis tem um excelente histórico de atividades na área do esporte. Os campeonatos de futebol são disputados por várias equipes, tanto na categoria Futsal, quanto na categoria Futebol de Campo. Outra modalidade que é destaque no município é o Handebol, desenvolvido principalmente nas escolas estaduais. A Corrida de Rua também é outro esporte amplamente divulgado. Já ocorreram disputas no município e grupos praticantes estiveram defendendo as cores do município em disputas regionais e estaduais.

Por tudo isso, a administração municipal tem procurado incentivar e apoiar o esporte do município. Várias quadras esportivas foram reformadas e inauguradas. “Eram quadras que estavam abandonadas, sem terminar, sem uso. Nós fizemos as obras necessárias e entregamos para a população. Nossas crianças, adolescentes e adultos possuem locais para a prática dos mais variados tipos de esportes. Estamos finalizando a pista de caminhada no Caiac Zilda Arns e o projeto Meu Campinho foi construído, com ajuda de nossos deputados e o empenho de nossa equipe de trabalho”, ressaltou.