Florestópolis comemora Dia dos Professores com jantar de confraternização

Dos 1.851 projetos inscritos, 100 foram selecionados para receber até R$ 40 mil da Fundação Araucária, além do acompanhamento e suporte para o desenvolvimento do produto e modelo de negócio por um período de seis meses. Leia a materia completa

Evento acontece na sede do Governo do Estado, em Curitiba. Na abertura, o governador Ratinho Junior sancionou lei que inclui a iniciativa no calendário de eventos oficiais do Paraná. A Semana será anual, sempre de 16 a 20 de outubro. Leia a materia completa