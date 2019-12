Municípios vão receber R$ 65 milhões para o meio ambiente

Emprego na construção civil do Paraná supera média nacional De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil, 134 mil postos de trabalho foram criados no Estado neste ano, volume 8% maior do que no ano passado. No Brasil, o índice foi de 5%. Previsão de crescimento do setor é 0,6% neste ano e de 2,2% em 2020. Leia a materia completa

Guia para pagamento do IPVA deixa de ser enviada O imposto continua sendo pago facilmente nos sete bancos credenciados. Basta que o proprietário do veículo compareça ao caixa com o número do Renavam, sem emissão da guia. Leia a materia completa