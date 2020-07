Política em Florestópolis se renova, com Renato

Nos últimos dias, aconteceu em Florestópolis um fato que mexeu com os bastidores da conturbada política florestopolense: Um nome novo, que até então não era cogitado para a disputa das próximas eleições surgiu no cenário político da cidade e causou grandes discussões. A maioria se surpreendeu de forma positiva com o fato e o Jornal da Cidade, que circula a quase 10 anos no município, foi conhecer o novo nome da política em Florestópolis.

Em entrevista exclusiva, conversamos com José Renato Orcioli. Fomos recebidos pelo empresário em seu escritório, na Av. 14 de dezembro. Simples, de boa fala e carisma, José Renato, nasceu em Nova Fátima e tem 55 anos de idade. É casado com Luciana Baise, com quem tem uma filha, estudante do 4° ano de Medicina, em Maringá. Trabalhou durante anos como representante comercial no ramo da construção civil e atualmente tem um escritório de prestação de serviços.

José Renato foi candidato a vereador em 2012 e teve uma votação expressiva, embora não tenha sido eleito. Católico, sempre prestou trabalhos voluntários na comunidade. Foi presidente da Rádio Comunitária de Florestópolis durante quatro anos.

Conhece Nelson Júnior desde os tempos de criança e manteve uma grande amizade, fortalecida pelos laços de amizade de seu sogro, Samuel Andrade Baise e Nelsão, pai de Júnior. Samuel reside em Florestópolis a cerca de 80 anos e chegou quando a cidade ainda era um rincão perdido no meio da floresta. Com muita luta, o Sr. Samuel criou divisas, e constituiu família. Samuel é primo do Deputado Federal Rubens Bueno.

Segundo José Renato, ele sempre acompanhou a política do município, mas não havia pretensões em disputar um cargo político. Conversava sempre com (Nelson) Junior, pessoa que aprendeu a admirar pela sua garra e amor pela cidade. “Meu tio Carlos em uma conversa informal, fez despertar em mim o desejo de participar dessa empreitada, ser pré candidato a vice prefeito com o Junior. Conversei com a minha família, busquei conselhos com amigos que querem o bem da nossa cidade e orei muito por sabedoria e discernimento. Resolvi aceitar o desafio justamente para fazer a minha parte e tentar ajudar minha cidade”, disse.

Renato pretende participar de forma mais ativa da administração. “Precisamos fazer uma política voltada para a paz, com projetos que tragam benefício para o povo e o progresso para a cidade”. Quando foi representante comercial, participou de diversos cursos e palestras, que lhe deram experiência e conhecimento em vários assuntos.

O lançamento de sua pré-candidatura ferveu o caldeirão da política em Florestópolis. Ao que parece, José Renato está motivado e pode ser uma grata surpresa das próximas eleições municipais. Ele não pretende baixar o nível da campanha, pois segundo ele, esta era uma das condições para aceitar o desafio. “Para subirmos não precisamos pisar nos outros. Sei que seremos alvo de críticas dos adversários, mas não iremos responder à altura. Vamos deixar para que o povo decida, de forma justa, ética e educada”, finalizou.

Nelson Júnior e Renato Orcioli.