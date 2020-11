Gerson busca projetos para Jaguapitã

Logo após ter sido eleito Prefeito em Jaguapitã, Gerson Marcato e o vice Jean Carlos, partiram em busca de projetos para a cidade. Na semana passada, estiveram em Maringá em visita ao Deputado Federal Luiz Nishimori e o Deputado Estadual Do Carmo.

Foram protocolados ofícios necessários para a solicitação de alguns projetos para o município. Na visita ao Deputado Do Carmo, Gerson também estava acompanhado pelo Presidente do PSL municipal, Jean da Farmácia.

Segundo Gerson, “temos muito trabalho pela frente e estamos focados e com vontade de fazer acontecer. Precisamos dar rumo a uma Jaguapitã cada vez melhor. Nos próximos dias, nossa equipe de trabalho dará início à transição do mandato. Estamos tendo acesso as contas da Prefeitura e do Samae. Os funcionários municipais estão auxiliando de forma exemplar nesse período de transição. São os funcionários de carreira da Prefeitura que irão nos ajudar nessa fase de mudança e confiamos neles. Contamos com todos os funcionários municipais nessa nova etapa de vida de nosso município. Confio no trabalho dedicado de todos”, analisou Gerson.

A equipe de trabalho de Gerson Marcato já está com agenda para a transição de governo e querem agilizar a busca de recursos junto aos governos Estadual e Federal para otimização da gestão.

