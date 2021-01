Jaguapitã tem esperança renovada com Gerson Marcato

O município de Jaguapitã enfrentou sérios problemas nas gestões do ex-prefeito Ciro Brasil. A esperança de dias melhores se renova agora com a eleição do comerciante Gerson Luiz Marcato (PL) e seu vice, Jean Carlos da Silva.

No dia 01 de janeiro, em evento restrito apenas aos funcionários da Câmara, autoridades convidadas e familiares dos eleitos. Tomaram posse os vereadores Anderleia Fabiana da Costa (Anderleia da Loja) – PL, Carlos Santa Cruz (Carlinhos da Farmácia) – PL, Diego Almeida Madeira – DEM, Luiz Fernando Vieira (Fernando da Vidraçaria) – Cidadania, Jivanildo Lima da Silva (Jiva) – PSD, Marcelo da Silva Quenupe (Marcelo da Farmácia) – DEM, Manoel Delfino Rosa Neto (Neto da Saúde) – DEM, Antônio Paulino de Mello – Cidadania e Willian Douglas de Carvalho (PT). O cerimonial foi conduzido pela Sra. Neusa Campos e a parte ecumênica contou com a presença do Padre Jaime e dos pastores Valdecir e Geraldo.

Após a posse e o juramento dos novos vereadores, foi eleita a Mesa Diretora para o Biênio 2021/2022, que ficou assim constituída: Presidente: Paulino, vice-presidente, Anderleia da Loja, 1º Secretário, Carlinhos da Farmácia e 2º Secretário, Fernando da Vidraçaria.

Ato contínuo, a nova Mesa Diretora deu posse ao Prefeito Gerson e o vice Jean. Segundo Marcato, “hoje começa uma nova história em minha vida, tomando posse como prefeito da minha cidade. Vamos governar ao lado da população e com um único objetivo em comum: O bem de Jaguapitã. Agradeço a confiança das pessoas que acreditaram em nossas propostas e vamos fortes rumo a um 2021 muito melhor. Nosso governo será o governo da transparência e do diálogo. Contem comigo e com toda nossa equipe. Estamos aqui por vocês e para vocês”, encerrou.

Após a solenidade, prefeito, vice e seus familiares, vereadores e amigos seguiram até a Prefeitura Municipal onde receberam as chaves da prefeitura entregues pelo Controlador Geral, Sr. Edivaldo. A filha de Gerson, a jovem Maria Clara levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e o filho do vice, Natan Augusto levou uma Bíblia Sagrada para o gabinete do Prefeito. As fotos desta reportagem são de Rogério Lima, ao qual agradecemos.

Gerson Marcato, prefeito eleito em Jaguapitã toma posse.

Jean Carlos da Silva, eleito vice-prefeito em Jaguapitã.