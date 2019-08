Sicoob Ouro Verde é a 20ª Melhor Empresa Para Trabalhar no Brasil em 2019

Os vencedores do prêmio As Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil 2019 foram revelados nesta segunda-feira (dia 12), em uma festa para 1,4 mil pessoas no Espaço das Américas, em São Paulo. Mais uma vez, o Sicoob Ouro Verde está em posição de destaque no ranking das empresas de médio porte. Foi eleito pela quarta vez e ficou em 20º lugar na colocação.

O prêmio é o resultado da pesquisa de clima organizacional realizada pelo instituto Great Place To Work (GPTW), em parceria com a Revista Época. Ao todo foram 2.645 empresas inscritas e 150 premiadas, divididas entre 80 grandes, 35 médias nacionais e 35 médias multinacionais, todas com alto nível de humanização e esforços para oferecer o melhor ambiente de trabalho aos colaboradores.

Para o diretor Administrativo Financeiro do Sicoob Ouro Verde, Ademir Aparecido de Lucca, a GTPW valida o investimento que a cooperativa realiza em seus colaboradores. “É um reconhecimento que demonstra que estamos no caminho certo para o crescimento da nossa singular”, afirma.

“Estamos muito felizes por essa colocação, por este prêmio, e estamos melhorando cada vez mais, ano a ano. Devemos tudo isso aos nossos diretores e nossos colaboradores que tem feito um trabalho espetacular. Nossa cooperativa só tem crescido e registrado excelentes resultados”, comemora Rafael de Giovani Netto, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Ouro Verde.

Entre as práticas adotadas que colaboraram para levar o Sicoob Ouro Verde ao ranking, estão as oportunidades de reconhecimento, ações de valorização, saúde e bem-estar. Destaque para os atendimentos nutricionais oferecidos aos funcionários, a presença da cachorrinha Mel, que é a mascote da singular, além dos treinamentos do programa de Felicidade Interna do Cooperativismo (FIC).

Diretor Administrativo Financeiro do Sicoob Ouro Verde, Ademir Aparecido de Lucca, recebendo a premiação