Outubro 2018

O estado do Rio de Janeiro registrou 55% mais tiroteios em setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo informações do aplicativo Fogo Cruzado. A plataforma colaborativa registra as ocorrências de disparos de arma de fogo com a ajuda da população. De acordo com o Fogo Cruzado, em setembro deste […]

Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil