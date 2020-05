Kits de alimentos estão sendo distribuídos para os alunos

Em virtude da Lei Federal 13.987 que autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), a Prefeitura de Primeiro de Maio e a Secretaria Municipal de Educação instituíram a Lei Municipal Nº 748/2020, que autorizou a distribuição dos alimentos para os alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino e que estão inscritos no Programa Bolsa Família.

Para retirar os alimentos, os pais ou responsáveis tiveram que comparecer, munidos dos documentos pessoais, como CPF e RG, além do cartão do Programa Bolsa Família, nas escolas onde seus filhos estão matriculados, para a retirada do Kit. A entrega teve início a partir do dia 05 de maio.

A Secretaria de Educação também orientou os pais que comparecessem apenas um responsável de cada aluno, para evitar aglomerações. As entregas foram feitas com filas organizadas e com distanciamento, como forma de prevenir o contágio do Covid-19.

Os diretores das escolas orientaram os pais e responsáveis, no caso de dúvidas ou dificuldades.