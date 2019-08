Paranatur ganha faixa elevada para pedestres

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanismo

de Primeiro de Maio está nesta quinta feira (08), executando as obras de instalação de duas passagens elevadas para pedestres no Terminal Turístico Paranatur.

A instalação está sendo feita com recursos próprios, com mão de obra dos servidores municipais e massa asfáltica reaproveitada da base comprada para execução dos trabalhos de tapa buraco nas vias urbanas.

Com isso, aumenta-se a segurança no trânsito local, melhorando o fluxo para os pedestres e obrigando os veículos a reduzirem a velocidade na pista dentro do parque.

Fonte: Facebook da Prefeitura de Primeiro de Maio