Prefeitura de Primeiro de Maio antecipa salários e presta atendimento emocional em tempos de Coronavírus

Devido os problemas que assolam todos os municípios brasileiros, a Prefeitura de Primeiro de Maio resolveu antecipar os salários dos servidores municipais, como forma de colaborar com o comércio e ajudar parte da população que encontra-se em isolamento social.

Segundo o Departamento de Fazenda, “com a antecipação, o comércio local terá fôlego para enfrentar essa crise, provocada pelo novo coronavírus. Sabemos que é pouco e gostaríamos de fazer muito mais, porém, no momento é o que dá para ser feito. Estamos procurando fazer a nossa parte”, explicaram.

A Prefeitura de Primeiro de Maio, em parceria com o Serviço Municipal de Saúde, também colocou à disposição da população o atendimento online dos psicólogos do município, que farão uma escuta clínica, avaliação pontual e orientação não presencial, evitando assim que as pessoas saiam de suas casas, auxiliando nesse período de isolamento social, auxiliando o sistema de saúde. Quem desejar conversar com os psicólogos de plantão devem ligar para o Serviço de Saúde, que irão fornecer os telefones do profissional de plantão. Maiores informações pelo fone 3235-1398.