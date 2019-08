Rancho Alegre tem festa histórica

Após anos e anos de tristeza e silêncio, finalmente o município de Rancho Alegre voltou a sorrir e foi tema de muita curtição nas redes sociais da região. Entre os dias 26 a 28 de julho, aconteceu o 1º Ranch Fest, a grande festa do produtor rural do município.

A festa foi idealizada pela nova administração municipal, através da Associação de Esportes, tendo o Prefeito Fernando Coimbra e o vice Flavinho Pereira a frente. Também houve total apoio dos vereadores Paulinho, Fernando Martinez, Marcos Lima, Feo, Tuca e Prof. David. Os secretários municipais e todos os funcionários municipais envolvidos na realização do evento também foram fundamentais para o sucesso do Ranch Fest. Não podemos deixar de ressaltar a importância da Polícia Militar, do Conselho Tutelar e a presença de autoridades de cidades vizinhas.

Foram várias apresentações e atrações. A escolha da Garota Ranch Fest foi um dos pontos altos. Também houveram apresentações das criancinhas do Projeto Municipal de Ballet, a engraçadíssima “mala dos loucos”, apresentações musicais, disputa de motocross, prova do laço e palestras técnicas para agricultores rurais.

A entrada foi beneficente e uma praça de alimentação com preço justo fizeram a alegria do público que prestigiou o elogiado evento. A prova dos três tambores, a inesquecível Rancho Alegre Horse levou emoção ao público que torceu para suas amazonas preferidas.

O evento aconteceu num local atrás do CMEI e reuniu cerca de 5.000 pessoas. Segundo o Prefeito Fernando Coimbra, “nosso intuito era o de atrair pessoas do município e região para prestigiar a nossa festa, como forma de mostrar para a população do município que eles também podem ter grandes realizações. Faziam vários anos que não acontecia uma festa tão bonita e vibrante como essa. Nossa cidade andava triste e agora voltou a sorrir”, disse feliz com o resultado do I Ranch Fest.

A praça de alimentação ficou a cargo de projetos beneficentes e associações comunitárias do município. O evento foi grandioso e acessível a todos, uma vez que o ingresso era um quilo de alimento não perecível para cada dia do evento. Os alimentos arrecadados foram separados e distribuídos a pessoas carentes do município, devidamente inscritas em programas sociais.

O evento foi um dos maiores da história recente do município de Rancho Alegre e aprovado por praticamente 100% das pessoas que lá estiveram. A administração parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos, que colaboraram para o sucesso e a grandeza do I Ranch Fest.

As garotas Ranch Fest: Caroline Ribeiro (Rainha) e Lorena Lamin e Gabrielly Gonçalves (Princesas)