Belo exemplo em Sertaneja

O município de Sertaneja tem sido um bom exemplo na região no combate ao Covid-19. Barreiras sanitárias foram montadas nas entradas do município e também no distrito de Paranagi. As equipes do Serviço de Saúde têm se desdobrado para orientar e controlar a pandemia. O pessoal da linha de frente no combate ao vírus é incansável.

Uma das principais formas de prevenção é o uso da máscara (juntamente com o distanciamento social, uso de álcool gel, higienização das mãos, etc). Para mostrar que o município está engajado na campanha do “Use Máscaras”, alguém teve a feliz ideia de colocar uma máscara na “Sertanejinha”, a boneca símbolo do município de Sertaneja.

Uma atitude simples, criativa e marcante. Parabéns a quem teve a ideia e também a quem autorizou a colocação da máscara na simpática mascote do município. Ótima ideia.