Sertaneja é exemplo de investimento do Estado mesmo em época de pandemia

Mesmo com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, o Governo do Paraná não deixou de investir nos municípios. Um dos exemplos é Sertaneja, no Norte Pioneiro, onde foram investidos cerca de R$ 3 milhões neste ano. O balanço é do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que afirmou nesta segunda-feira, 30, que a cidade avança e está preparada para o futuro.

“A população de Sertaneja tem presenciado um crescimento em todos os setores, com investimentos do Governo do Estado que garantem sustentabilidade, segurança e geração de emprego e renda”, diz o deputado. Romanelli informa ainda que está em andamento, obra de melhoria da iluminação pública, com recursos da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras, no valor de R$ 696 mil.

Romanelli e o prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD) apresentaram ao governo, projeto para melhorar a iluminação pública, o que foi aprovado de imediato. “Uma obra importante, que vai permitir a Sertaneja economizar nos gastos com energia elétrica, além de preservar o meio ambiente”, confirma o deputado. A obra prevê a reestruturação do sistema de iluminação pública, com a troca das luminárias convencionais por modelos LED, que são mais econômicos.

O deputado confirmou ainda que foram repassados neste ano, outros R$ 2,15 milhões para mais 10 projetos, que atendem a comunidade com a geração de emprego e renda e a prática esportiva. “É um investimento para a construção de um barracão industrial, revitalização de uma praça e implantação do projeto Meu Campinho, além de promover o recapeamento asfáltico em vias urbanas, com a requalificação de calçadas”, disse Romanelli. Os recursos também possibilitaram a compra de um caminhão caçamba; um trator agrícola e um automóvel.

Troca das lâmpadas de sódio e mercúrio pela tecnologia LED.

Serão investidos aproximadamente R$ 1,5 milhão em asfalto de qualidade no município de Sertaneja.

Sertaneja recebeu um Fiat Strada, 0km, da Secretaria de Estado da Agricultura.

Perspectiva do Projeto Meu Campinho (foto Ilustrativa)

Recursos do Governo do Estado para implantação da Panificadora Comunitária, com esforço do Prefeito Jamison, através do Deputado Romanelli. Imagem ilustrativa.

O Prefeito Jamison Donizete da Silva e Maike Andrade receberam o novo veículo que foi entregue a Agência do Trabalhador de Sertaneja.