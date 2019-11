Alunos de Primeiro de Maio e Sertanópolis participam da Mostra de Robótica

Cerca de 130 estudantes do Ensino Fundamental e Médio de 22 escolas de cinco cidades da região Norte do Paraná participam nesta sexta-feira (22) do 4º Robolon (Mostra Científica e de Automação de Londrina), Projeto de Extensão que tem como objetivo motivar jovens para o desenvolvimento de atividades ligadas à tecnologia e às Ciências Exatas. Este ano os participantes são de escolas públicas e privadas de Londrina, Cambé, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Rolândia.

Serão apresentados cerca de 50 trabalhos desenvolvidos nos últimos 60 dias em oficinas de robótica. As atividades do projeto foram coordenadas por professores do curso de Engenharia Elétrica, do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU), acompanhadas por acadêmicos do 1º ao 4º ano de graduação, que atuaram como monitores. Este ano, cerca de 40 universitários participaram das oficinas.

APRENDER CIÊNCIA – Segundo a professora Silvia Galvão, do Departamento de Engenharia Elétrica, a programação do 4º Robolon tem início a partir das 10 horas, no Anfiteatro da Morfologia, com abertura oficial. A mostra dos projetos será realizada a partir das 14 horas, no CTU. Ela explica que a proposta do projeto é proporcionar a oportunidade de aprender ciência exata com motivação, aplicando tecnologias e desenvolvendo o lúdico.

Para a professora, o ensino de qualidade da Matemática e da Física implica em investir diretamente na formação dos professores. “Hoje poucos querem estudar estas áreas, exatamente porque a formação é falha”, comenta Sílvia, acrescentando que o Robolon busca demonstrar a aplicação concreta de conceitos das ciências exatas.

Um projeto de automação representa a resolução de um problema. Para se chegar à solução é necessário raciocínio lógico a partir do uso da programação, ou seja, aplicando conceitos da matemática. As oficinas coordenadas pelos professores e acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica orientam os estudantes acerca da montagem de protótipos a partir da plataforma Arduino, LEGO Mindstorms e outros microcontroladores.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.