Ana Ruth tem contas eleitorais aprovadas

Em despacho feito no último dia 17 de março, a Juíza da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis, Dra. Karina de Azevedo Malaguido, considerou aprovadas a prestação das contas eleitorais da candidata eleita Ana Ruth Secco.

Segundo a Juíza Eleitoral, dos sete temas considerados necessários esclarecimentos, feitos pela Analista Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, que pediam a desaprovação das contas da campanha, apenas uma foi considerada regular com ressalvas. As demais foram todas consideradas regulares, inclusive com parecer do Ministério Público Eleitoral.

Segundo a Dra. Karina Malaguido, “foram feitas despesas com candidatos nas eleições proporcionais (vereadores) de outro partido. Constatou-se que houve repasse de verba a vereadores do partido PSB pelo MDB, considerado irregular. Eventuais multas e ressarcimentos deverão ser apurados em ação autônoma, haja visto que envolve terceiros que não são alvos da ação. Diante do exposto, e nos termos do Art. 74, inciso II, da Resolução TSE Nº 23.607/2019, aprovo, com ressalvas, as contas apresentadas pela candidata Ana Ruth Secco Matesco, posto que as falhas apresentadas não comprometem a regularidade”, deferiu a Juíza.

Portanto, as contas eleitorais, embora tenham sido encontradas pequenas falhas, que poderão ser corrigidas em ação autônoma, estão aprovadas, sem prejuízo à candidata.