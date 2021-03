Após 20 anos, final da avenida terá solução em Sertanópolis

A Prefeita Ana Ruth, com pouco mais de 60 dias de administração, solicitou ao Departamento de Engenharia uma solução definitiva para acabar com as inundações que assolam aquela região da cidade, causando prejuízo e transtornos aos moradores e às empresas.

O final da Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, em Sertanópolis, possui um local que constantemente fica inundado, devido a pouca vazão do sistema de captação de águas pluviais. O problema se arrasta a mais de 20 anos e, com o aumento de construções próximas ao local e a redução da permeabilidade do solo, tem levado inúmeros transtornos a moradores e comerciantes.

Na última chuva, no início de março, não foi diferente. O Departamento de Engenharia da Prefeitura de Sertanópolis recebeu uma solicitação expressa da Prefeita Ana Ruth para que o problema seja resolvido em definitivo. Será feito um estudo de vazão hidrológica, para determinar qual seria a melhor alternativa para resolver o problema. Já existem algumas sugestões e ideias. Porém, ainda não há uma conclusão definitiva, que somente será anunciada após o estudo de vazão hidrológico. Anos atrás foram feitas algumas intervenções no local, que, infelizmente, não resolveram o problema. “A ordem é solucionar definitivamente”, informou o Departamento de Engenharia.

As engenheiras e arquitetas disseram a nossa reportagem que, assim que tiverem um estudo mais aprofundado do problema, irão nos informar, em primeira mão. Finalmente, mais um grave problema da cidade será resolvido. Parabéns à atual administração pela atitude. Pode ser que demore mais alguns meses, mas somente pelo fato da ordem de serviço ter sido solicitada, já é um grande passo. Vamos torcer para que a solução venha o mais rápido possível.

Casas e comércios da região acabam sendo prejudicados. O problema se arrasta a vários anos. Agora, Ana Ruth vai resolver.

Fotos enviadas por moradores da região. A ordem de serviço foi dado. O problema tem que ser resolvido, disse Ana Ruth.