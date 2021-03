Após 30 anos, escrituras são liberadas em Sertanópolis

Os proprietários do Jardim Valtinei Bastos Ferreira, em Sertanópolis, tiveram que esperar cerca de 30 anos para que pudessem receber as escrituras de seus terrenos. Ao todo, 137 famílias serão beneficiadas para os proprietários que estiverem com os terrenos em seu nome. Quanto a averbação das casas, os proprietários deverão procurar inicialmente a prefeitura para receberem maiores informações e posteriormente, procurarem o cartório para a finalização do procedimento. As escrituras serão gratuitas (a averbação é por conta do proprietário) e a entrega dos documentos estão sendo feitas desde meados de março, diretamente nas casas do bairro.

Quem não receber a notificação de liberação das escrituras até o final de março deve procurar a UGT – com Amanda ou Robertinho. A Prefeitura também informa que já concluiu cerca de 60% do levantamento para regularização do Jardim Amâncio Secco, um dos maiores bairros da cidade e que também, a anos, aguarda a regularização.

Segundo a Prefeita Ana Ruth, “este é um trabalho importante, pois quem não tem o documento da sua propriedade não é dono. Estamos trabalhando para corrigir problemas que se arrastam durante anos e que são fundamentais para a garantia dos direitos da população”, ponderou.

