Campanha vai incentivar reciclagem de resíduos em Sertanópolis

Ação Social do Moinho Globo envolve participação dos colaboradores e vai levar esclarecimentos para a comunidade

Começa no dia 25 de novembro a campanha “É Tempo de Reciclar – Ação Social Moinho Globo”, que vai incentivar a separação correta dos resíduos sólidos recicláveis pela população de Sertanópolis.

A campanha inicia com a etapa “Pense no Coletivo”, com realização de palestras para conscientizar colaboradores da empresa sobre a importância da reciclagem e os impactos no meio ambiente. As palestras serão ministradas pela funcionária do Moinho Globo, Graciele Bordezan, que tem formação com habilitação em Biologia e é pós-graduada em Educação Ambiental. Também está agendada uma palestra na Associação Comercial de Sertanópolis, especificamente para empresários e trabalhadores do comércio, no dia 25/11 às 18h15.

No decorrer dessa etapa está prevista ainda uma visita dos integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sertanópolis ao Moinho Globo para abordar diretamente os colaboradores, com entrega de panfletos explicativos e distribuição de sacos para resíduos reciclados.

Recicle Certo

A partir de 01 de dezembro é a vez da etapa “Recicle Certo”. A campanha então ganha as ruas de Sertanópolis e deve mobilizar cerca de 50 colaboradores voluntários que vão percorrer a região dos condomínios de chácaras.

Até o dia 04 de dezembro o grupo de funcionários voluntários do Moinho também vai visitar empresas e lojas – mediante autorização prévia – para distribuir panfletos explicativos sobre a separação correta dos resíduos, informando os dias de coleta em cada bairro da cidade.

Os voluntários visitarão ainda a sede da Associação dos Catadores, no dia 10 de dezembro.

Reciclagem e Cidadania

A vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, explica que a campanha “É Tempo de Reciclar” tem foco na educação ambiental ao orientar colaboradores e comunidade sobre como reciclar corretamente os resíduos e também aspecto social ao evidenciar a importância da reciclagem como fonte de trabalho e renda para o grupo de catadores que atua hoje na cidade.

“A Associação dos Catadores foi formalizada recentemente e consideramos que o apoio das empresas e da comunidade é fundamental para que a reciclagem e a correta destinação dos resíduos avance em Sertanópolis. Estamos falando de consciência ambiental, de cidadania e da geração de trabalho e renda para os integrantes da Associação. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha”, avalia Paloma.

A vice-presidente lembra que no decorrer de toda a sua história o Moinho Globo sempre se posicionou como uma empresa solidária e engajada. “Campanhas como a Ação Social reforçam nosso compromisso na construção de uma sociedade melhor”, garante.

Esta é a nona edição da Ação Social Moinho Globo. Nos primeiros anos, a empresa realizou eventos com objetivo de facilitar o acesso das comunidades mais carentes a serviços e informações importantes sobre saúde, qualidade de vida e direitos do cidadão.