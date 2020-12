Comerciantes se unem e prefeitura volta atrás

Os comerciantes do centro da cidade se uniram e a Prefeitura de Sertanópolis não aguentou a pressão. Arrancaram as baias para o plantio de árvores no centro da cidade. O polêmico projeto da arborização no centro comercial de Sertanópolis morreu no ninho. Na terça, dia 08, máquinas da prefeitura arrancaram o que sobrou do sonho de uma noite de verão, o desvario sonhado por poucas pessoas e odiado por muitas. O bom senso prevaleceu e a Prefeitura acabou perdendo, sendo obrigada voltar atrás.

As intervenções iriam prejudicar o comércio das ruas centrais, que já tem dificuldades de faturamento devido a pandemia. Se a situação fosse mantida, funcionários corriam o risco de serem demitidos, devido a falta de sensibilidade e diálogo com o prefeito que está com as malas prontas.

Um dos comerciantes questionou a forma de agir do Prefeito Tide. “Ele arrancou toda grama, árvores e arbustos da avenida Dr. Vacyr, que tem mais dois quilômetros de extensão e agora quer que os comerciantes de quatro quarteirões paguem a conta?”, questionou. A avenida principal agora tem apenas um grande tapete de pavers pintados de cor duvidosa e escandalosa, de péssimo gosto.

As últimas chuvas mostraram que a intervenção foi desastrosa. A água invadiu as lojas, o centro virou uma baderna por conta da falta de planejamento. Eles (os comerciantes) resolveram levar a coisa como está até a saída do Prefeito. “A nossa proposta é o plantio de pequenas árvores nas calçadas, como era antes”, analisaram.