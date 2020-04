Justiça Eleitoral divulga passo a passo como emitir a guia de multa eleitoral

A assessoria de imprensa do Fórum Eleitoral de Sertanópolis divulgou o passo a passo para auxílio da emissão de guia para pagamento da multa eleitoral, afim de quitação e liberação da pendência no CPF dos usuários.

O usuário que não tenha acesso ou não consiga realizar o procedimento online, solicite a um amigo ou familiar para fazer o passo a passo, é simples e rápido.

É importante saber ainda, que o TSE liberou o eleitor da necessidade de retornar ao Fórum eleitoral somente para apresentar o comprovante de pagamento da multa eleitoral (Of.circ. nº25/2020-CRE-PR), de modo que após 48 horas do pagamento o sistema já reconhecerá a compensação bancária.

Em Sertanópolis, os pagamentos continuam sendo exclusivos no Banco do Brasil, mas para os eleitores que não possuem conta no banco e por consequência não conseguirão pagar no autoatendimento, o Fórum em parceria com o colaborador Jeziel (Agência Sertanópolis do Banco do Brasil) disponibilizará funcionários da agência para que peguem o dinheiro da pessoa na porta e efetuem o pagamento no caixa interno.

ATENÇÃO: Para o pagamento, o eleitor deve levar a guia já impressa ou ao menos na versão digital no celular ao ir ao banco para efetuar o pagamento, podendo o caixa conseguir digitar o código de barras, pois o Banco não vai emitir a guia para o eleitor.

Fonte: Assessoria de Imprensa Fórum Eleitoral de Sertanópolis.