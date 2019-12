Moinho Globo lança programa e faz homenagens a acionistas e colaboradores

A Associação dos Funcionários do Moinho Globo já começa a ganhar novas árvores dentro do programa Plantando Histórias, que é uma forma de homenagear as pessoas que ajudam a construir a história da empresa.

O primeiro plantio, de nove mudas, aconteceu dia 13 de dezembro, realizado pelos os acionistas Mario Venturelli e os filhos Paloma e Cássio; Genoefa Venturelli e os filhos Genoeffa, Giancarlo e Lunardi. Representando os colaboradores, também plantaram mudas Sara Rosa Lino, do setor de Pesquisa e Desenvolvimento, e Carlos Roberto Rodrigues, da Moagem, que foram escolhidos por terem mais tempo de casa. Sara está no Moinho há 31 anos e Carlos há 30 anos.

O programa foi criado a partir de uma sugestão enviada para o “banco de ideias” da empresa pela colaboradora Daniela Massi. “O Moinho Globo é uma empresa familiar de raízes sólidas. Do fundador Ciro Venturelli vem a base, a essência, que fazemos questão de manter até hoje. E justamente num paralelo com essa força das nossas raízes optamos por lançar o programa”, explica a vice-presidente Paloma Venturelli.

Espécies

As espécies escolhidas para o primeiro plantio foram ipês brancos, resedás gigantes, flamboyants, quaresmeiras e pitangueiras. A escolha das mudas e a modo de plantio foram orientados pela bióloga Andressa das Graças Silva de Paulo. Ipês brancos, quaresmeiras e pitangueiras são espécies nativas da região. Já os flamboyants e resedás são árvores que florescem e vão ajudar a embelezar ainda mais a Associação, que ao longo do tempo, com as futuras etapas do Plantando Histórias, vai ganhar cada vez mais árvores.

O colaborador do Moinho Globo, Carlos Roberto Rodrigues e Giancarlo Venturelli. Foto: Tiva

Giancarlo Venturelli e os filhos Mariana e Giancarlo . Foto: Tiva

Dr Mario Venturelli com filhos e nora. Foto: Tiva

Dona Genoefa Venturelli com filhos e netos. Foto: Tiva

Colaboradores, diretores e acionistas do Moinho Globo reunidos na Associação dos Funcionários. Foto: Tiva