Sermusa informa que tudo será novo no Hospital de Sertanópolis

O Jornal da Cidade solicitou informações ao Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis com relação aos móveis e equipamentos do Hospital São Lucas, que está sendo reformado a cerca de dois anos.

Segundo a resposta ao nosso pedido de informações de Nº 313/2020, o hospital vai ficar excelente. Senão vejamos: Serão instalados vários aparelhos de ar condicionado novos (Pregão 33/2019). Observem o detalhe: os aparelhos, se realmente foram comprados em 2019, já perderam a garantia de um ano. Computadores e equipamentos de informática foram comprados através do Pregão 22/2018. Isso significa que os equipamentos adquiridos já estão obsoletos, uma vez que a produção de novos equipamentos e softwares de informática é rápido, deixando, em pouco tempo, hardwares que até então eram moderníssimos, verdadeiras carroças em pouco tempo. Dois anos é duas horas para a área de tecnologia.

O gerador de energia elétrica foi comprado através do Pregão 26/2018, portanto, antes mesmo de começar a reforma. O aparelho de Raio X digital está encaixotado até hoje (vide: Pregão 26/2018). Já os móveis planejados para a sala de enfermagem, sala de urgência e emergência, bem como para a farmácia foram comprados através do Pregão 13/2020, a um custo de R$ 12.475,00. Até o momento consta como a pagar. A ganhadora da licitação foi uma empresa de Maringá. Já toldos, cortinas e tapetes, foram adquiridos através do Pregão 12/2020.

Através do Pregão 10/2020, foram adquiridos vários equipamentos, como camas elétricas e tipo fawler, no valor de cerca de R$ 167 mil. Ainda estão inclusos neste pregão televisores, poltronas para acompanhantes, mesa de cabeceira e de refeição, colchões, armários, berço, cadeiras tipo aeroporto para sala de espera, bomba de infusão, cardiotocógrafo, carro de emergência, carro de limpeza, carro maca hidráulica leito, carro de medicamentos, fogões, geladeiras, entre inúmeros outros. No meio tem até máquina de lavar para a Vigilância Sanitária.

Uma cama elétrica tem preços que variam de R$ 5.000,00 a 14.000,00. As camas modelos fawler, giram em torno de R$ 3.000,00 cada. Já um cardiotocógrafo fetal, tem preços que variam de R$ 8.000,00 a 24.000,00. O carro maca hidráulica leito custa entre R$ 10 mil e mais de 24 mil.

Outro pregão, o de Nº 16/2020, será aberto no dia 29 de junho. Caso não haja recurso, os equipamentos a serem adquiridos somente chegariam em Sertanópolis no final de agosto. Se houver recurso, setembro em diante. Nesse pregão está prevista a compra de novos equipamentos para as salas de emergência e estabilização, como respirador (também para remoção e transporte de pacientes), monitor multiparâmetro, cardioversor, entre outros.

O Sermusa informa ainda que a lavanderia será terceirizada já que o custo para a manutenção dos serviços não é viável economicamente. Portanto, a lavagem dos enxovais do hospital será realizada por alguma empresa terceirizada. Os estudos para a transferência do serviço já teriam sido iniciados.

O Jornal da Cidade agradece ao esforço do Depto. Jurídico do Sermusa em nos informar. Ressaltamos que estamos de olho e iremos conferir a qualidade dos equipamentos, inclusive dividindo com o Ministério Público aquilo que houver suspeita. Desde já solicitamos publicamente permissão para verificar in loco os móveis e equipamentos adquiridos.