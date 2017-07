Aconteceu nos últimos dias a final do 2º Campeonato Regional de Futebol Suíço, realizado em Bela Vista do Paraíso e contou com a participação de times de Primeiro de Maio, Sertanópolis, Alvorada do Sul, entre outros.

O campeonato teve início em 11/05/2017 com 10 equipes e sua grande final em 16/07/2017. Como resultado tivemos como grande campeão a equipe da Cooperativa, vice-campeão Agro100 e em terceiro lugar a equipe Maluí de Primeiro de Maio.

Os destaques da competição foram:

Artilheiro – Luan (Primeiro de maio)

Goleiro menos vazado – José Lucas (Primeiro de maio)

A organização do campeonato foi do Lindo (Rosa Luppi) e do professor José Fernando, com apoio da Divisão de Esportes da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso. Confira as fotos abaixo.