34ª Festa do Peão de Boiadeiro de Sertanópolis

Acontece nos próximos dias 06 a 10 de Setembro, mais uma edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Sertanópolis, promovida pela APAE no Recinto de Rodeios.

Entre as atrações artísticas estão: Day e Lara, Marcus e Dalto, Fabinho e Rodolfo, Ricardo e João Fernando, além do rodeio profissional com locução de Samuel do Prado, cavalgada, leilão de gado, prova de laço, prova de tambor e almoço com costela e porco de chão no último domingo.