A importância do uso da máscara

Antes, o uso de máscara era recomendado somente para pessoas com sintomas e profissionais da saúde. Agora, todos dizem que elas devem ser usadas por toda população.

As orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e a maioria dos especialistas alertam para o uso incorreto pela população em geral. Se a máscara não for utilizada da maneira correta, pode ficar contaminada e expor as pessoas ainda mais ao coronavírus.

Outra preocupação é quanto a falta do produto no mercado, já que a procura foi muito grande e a maioria dos fornecedores não tem mais o produto em estoque. Some-se ao problema da produção nacional, a dificuldade na importação dos produtos da China, um dos maiores fabricantes do mundo.

As máscaras descartáveis foram recomendadas para uso geral em outras epidemias na Ásia, como a H1N1, depois que estudos mostraram que, associado ao hábito de lavar as mãos e evitar aglomerações, diminuía as transmissões do vírus.

A máscara forma uma barreira de baixa proteção e, combinada com as demais medidas de proteção é um importante aliado para evitar a propagação. Como muitos infectados não apresentam sintomas e não sabem que estão com a Covid-19, a máscara pode ajudar a conter a transmissão causada por pessoas assintomáticas.

Todas as máscaras de uso caseiro, sejam descartáveis ou de tecido, precisam ser substituídas assim que ficarem úmidas. As máscaras caseiras impedem a entrada e saída de gotículas, desde que sejam feitas com um tecido filtrante, como o TNT ou algodão, em três camadas. De preferência, devem ter um suporte de ferro para parte superior onde encosta no nariz, para garantir que a máscara fique bem presa ao rosto.

As máscaras caseiras de tecido precisam ser lavadas com água e sabão toda vez, após usadas. Depois de secarem, devem ser passadas com ferro quente. Daí a necessidade de se ter mais de uma máscara para o uso. Enquanto uma é higienizada, usa-se a outra. O ideal seria quatro máscaras para cada pessoa. Uma para uso pela manhã, outra para uso à tarde. A noite se lava e no outro dia usa-se as que já estavam limpas, repetindo o processo todos os dias.

As melhores máscaras são as do modelo N95, com elemento filtrante. Pela sua qualidade, são recomendadas para os profissionais da saúde e pessoas que trabalham na linha de frente da luta contra a epidemia.

Use máscara, caseira, descartável ou com elemento filtrante, lave as mãos várias vezes ao dia, sempre que chegar em casa. Se não puder, utilize álcool gel. Mantenha um tapete molhado com uma solução de 10% de água sanitária para desinfecção dos sapatos ou retire-os ao chegar em casa. Quando chegar em casa, retire as roupas usadas e coloque-as para lavar. A prevenção ainda é o melhor remédio.