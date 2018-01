Abandono toma conta de Jaguapitã

O município de Jaguapitã vem atravessando uma fase bem complicada. Não bastasse o recorde negativo de ser a cidade do Paraná com o maior índice de despesas com pessoal (mais de 60%), agora se vê a volta com o descaso das autoridades em questões importantes como a limpeza pública e o combate à dengue.

No chafariz recém-inaugurado na Praça São José dos Bandeirantes, o abandono é evidente. O que deveria ser um belo cartão postal está abandonado e o local está servindo de criadouro para o mosquito da dengue. Populares reclamam do mal cheiro no local e do lodo e algas que se formaram dentro do recinto do chafariz apelidado pela população de “fonte da vergonha”.

A propalada reforma custou aos bolsos do contribuinte a bagatela de 300 mil reais e o chafariz só funcionou no final do ano passado, por poucos dias. Com certeza depois dessa edição de nosso jornal, vai voltar a funcionar. Na última edição já havíamos alertado para o problema e nosso jornal foi alvo de críticas de bajuladores. Agora apresentamos a prova. Uma imagem vale mais que mil palavras. A foto aqui reproduzida foi publicada no Facebook e rendeu dezenas de comentários hilários e críticos. É óbvio que ficamos um pouco chateados pois essa matéria nos obrigou usar um espaço colorido para mostrar essa “beleza”. Gostaríamos de mostrar o progresso de Jaguapitã e não isso que se vê aí.

Outra publicação que também rendeu muitos comentários foram as fotos do lixão a céu aberto na Vila Industrial.

Cadê os vereadores que não denunciam ao Ministério Público? O que se pode concluir é que a população perdeu o respeito pela coisa pública e já não esconde suas críticas às inúmeras falhas cometidas pela administração Made in Brazil. Atualmente, o que a população de Jaguapitã mais deseja é que os próximos três anos passem rapidamente.