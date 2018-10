Ação em prol da alegria

No dia 16 de setembro o Núcleo Feminino da Cocamar de Primeiro de Maio promoveu o I Chá Beneficente em prol da realização de uma festa para as crianças dos CMEI’s da Villa Gandhi e do Ibiaci.

O evento teve o apoio da Paróquia Municipal, que gentilmente cedeu o espaço e contou ainda com a colaboração das lojas O Mundo da Luana e AVM modas, na realização de um belo desfile. A produção das modelos foi feita pela maquiadora Rafaela Brandão, tendo ainda registro da fotógrafa Vania Gonçalves. O espaço ganhou decoração de Priscila Prata e animação da equipe de Dj’s Erica e Marcos, com locução de Juvaldir Olimpio.

A brilhante participação da Miss Universo Paraná Mirim 2018 fechou com chave de ouro, sendo comemorado pelos organizadores na satisfação de ajudar o próximo, em especial as crianças.