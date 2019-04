Administração de Florestópolis corrige problema antigo

Em meados de março, a Prefeitura de Florestópolis construiu uma galeria de águas pluviais na PR 170, num trecho de aproximadamente 270 metros lineares, com tubos de 60 e 40 cm.

No local, a rodovia não possuía boca de lobo e as águas pluviais das ruas próximas escoavam pela superfície, invadindo casas e a parte da rodovia, pois não havia para onde escoar. Na verdade, o trecho está na Rua Ezequias Braz da Silva, dentro do perímetro urbano, embora seja continuação da Rodovia PR 170. As ruas que despejam água naquele local são as ruas Dos Reis, Pres. Vargas e Brigadeiro Tobias.

A prefeitura está construindo bocas de lobo em todas as esquinas, com caixas de visita que reduzem o volume de água até serem lançadas num dissipador localizado abaixo da rodovia.

Estão sendo investidos cerca de R$ 40 mil com recursos próprios e parcerias com órgãos do Governo, como o Instituto das Águas. Havia reclamação dos moradores próximos ao local e a falta da obra, comprometia a segurança do trânsito e a aparência da entrada da cidade. Numa próxima etapa, serão construídas calçadas, proporcionando maior segurança aos pedestres, dentro das condições de viabilidade, já que alguns imóveis estão dentro da faixa de domínio do DER.

A mão de obra está sendo terceirizada e os tubos foram adquiridos em parceria com o Instituto das Águas do Paraná. A prefeitura contribuiu com horas de máquinas trabalhadas e boa parte do serviço já foi executado, trazendo, em breve, um novo aspecto ao local.