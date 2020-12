Agência Smart da Sicredi União PR/SP recebe prêmio Abecs Melhores Práticas

Uma agência sem dinheiro físico que ajudou a transformar a forma de fazer negócios da população garantiu à Sicredi União PR/SP o prêmio Abecs Melhores Práticas, concedido pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. A divulgação dos ganhadores foi em 1 de dezembro – 36 projetos concorreram e foram avaliados por uma comissão formada por sete especialistas.

A premiação na categoria Novos Produtos e Serviços foi um reconhecimento ao projeto SicrediSmart, implantado em Cafeara, no norte do Paraná, em 2018 como a primeira agência digital do Sistema Sicredi. Com a chegada da agência, a cidade deixou de fazer parte das estatísticas de municípios desassistidos pelo sistema financeiro. E a população passou a ter acesso a conta corrente, cartão de crédito, internet banking, aplicativo e contratação de produtos e serviços financeiros.

Além de ser completamente digital e não ter circulação de dinheiro em espécie, a agência é a primeira instituição financeira instalada em contêineres e conta com instalação de energia solar.

O projeto da Sicredi União PR/SP disputou a última fase da premiação com a empresa Getnet. Os vencedores das demais categorias podem ser conferidos no site: https://premio.abecs.org.br/. O prêmio é realizado desde 2012 para reconhecer e divulgar iniciativas inovadoras que ajudam a melhorar a qualidade e a eficiência do setor de meios eletrônicos de pagamento, gerando benefícios aos consumidores e estabelecimentos comerciais credenciados.

Sicredi Smart Cafeara

Fonte: Assessoria de Comunicação.