AGENDA DE ATIVIDADES APAC SERTANÓPOLIS – ABRIL/2018

Cida prestigia posse do procurador-geral de Justiça do Paraná Ivonei Sfoggia foi reconduzido ao cargo para mais um mandato de dois anos. Ele recebeu votos de 84,5% dos componentes do Ministério Público do Paraná e foi nomeado para o cargo em março passado pelo então governador Beto Richa. Posse ocorreu durante a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça.

Estado e setor produtivo devem manter diálogo permanente Afirmação foi feita pela governadora Cida Borghetti durante encontro com lideranças G7, grupo que reúne as principais entidades do setor produtivo do Paraná. O grupo é formado por entidades do comércio, indústria, agricultura, transporte de cargas e cooperativas. A governadora apresentou os nomes já confirmados de sua equipe.