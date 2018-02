Agentes de Saúde recebem tablets

A Prefeitura Municipal de Florestópolis, através da Secretaria de Saúde, entregou cerca de 25 tablets para os Agentes Comunitários de Saúde. Foram investidos mais de R$ 18 mil nestes equipamentos, que irão contribuir para melhorar significativamente a qualidade do atendimento público de saúde no município de Florestópolis.

A entrega aconteceu no último dia 9 de fevereiro, na Câmara Municipal e contou com a presença do Prefeito Nelson Júnior, do vice-prefeito e Secretário de Saúde, Nilson Soares, o Pres. da Câmara, Sérgio Rizzo, os vereadores Amegilda Almeida, Zezão, Santinho e o diretor de Saúde, Valmir Rodrigues, além do diretor do Hospital Adauto, entre outras várias autoridades e secretários municipais.

Os equipamentos entregues possuem o sistema de atenção básica instalado, que será alimentado pelos Agentes Comunitários de Saúde e utilizados para proporcionar maior agilidade ao processo realizado por esses profissionais, garantindo assim, uma melhor gestão da saúde pública municipal, que poderão ser disponibilizadas por meio do novo sistema informatizado.

Segundo o Prefeito Nelson Júnior, “com a utilização dessa moderna ferramenta, a produtividade será aumentada, assim como a qualidade do atendimento, uma vez que nossos agentes terão mais informações sobre o histórico dos pacientes”, afirmou. O Secretário de Saúde, Nilson Soares, lembrou que antes o procedimento era totalmente manual, com preenchimento de fichas durante as visitas domiciliares. “Agora, as informações serão processadas digitalmente, dando maior rapidez e confiabilidade ao atendimento à população”, completou.