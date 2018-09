Agricultura Familiar garante a qualidade da Merenda Escolar de Florestópolis

Quando uma criança recebe alimentação adequada percebemos que todo o seu corpo funciona de uma maneira muito melhor, considerando desde o crescimento, a formação de músculos, fortalecimento de ossos, como também na parte cognitiva, parte esta que muito preocupa a administração de Florestópolis.

Pensando nisso, a Prefeitura, juntamente com a secretaria de Educação, não tem medido esforços para promover pratos devidamente coloridos, nutritivos e balanceados, contendo diversos tipos de alimentos e nutrientes, como verduras, legumes, carnes, feijão, leites, gorduras e etc.

Sem esquecer que deve existir equilíbrio na hora de consumir cada um desses alimentos durante as refeições. Sendo assim, na merenda escolar as porções servidas, são adequadas para os alunos, podendo variar de acordo com sua faixa etária e do período em que o mesmo permanece na escola, já que as crianças participam do grupo nas quais mais se gasta calorias, nutrientes e energias do que geralmente ingere.

Diariamente o cardápio da cozinha central de Florestópolis, é elaborado com a maior presteza, dentro das necessidades das crianças, que contam com frutas diariamente para o berçário e parcialmente para o infantil e 2 vezes por semana no ensino fundamental. Também é servida a quantidade de açúcar necessários para o bem-estar de cada aluno. Lembrando que o Departamento de Educação utiliza em seu cardápio 100% dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. O CAE (Conselho de Alimentação Escolar) frequentemente faz visitas as escolas para entrevistar alguns alunos e saber como anda a merenda oferecida, obtendo sempre respostas positivas.