Almeida Mercados inaugura 8ª loja

No dia 30 de agosto a rede de supermercados Almeida Mercados, inaugurou em Bela Vista do Paraíso, a oitava loja do grupo. A empresa, que teve início em Sertanópolis, hoje possui lojas em Primeiro de Maio, Ibiporã, Londrina e Cambé, além de um moderno CDA – Centro de Distribuição e Administração.

A nova filial está localizada na Rua Prefeito Humberto Pavanelli, 667, esquina com a Rua Maria Tomazeli, a rua do contorno oeste de Bela Vista do Paraíso. Possui área de vendas com cerca de 1.000 m2 e estacionamento para cerca de 70 veículos. Com um completo mix de atendimento, está equipada com o que há de mais moderno na área da panificação e possui um eficiente sistema de refrigeração que atendem o açougue, linha de congelados e bebidas geladas. O interior da loja é climatizado, o que garante a qualidade e melhor conservação de alimentos e produtos hortifrutigranjeiros.

Segundo os proprietários, José Osman Almeida, Renato Antônio Almeida, Luiz Fernando Almeida e Sílvio Almeida, “iniciamos as negociações dessa nova filial em novembro de 2017, com a aquisição do terreno. Utilizamos aqui um sistema de construção pré-fabricada e daí a rapidez da obra, construída com recursos próprios, em pouco mais de 180 dias. Possuímos planos de expansão da rede de filiais na região norte do Paraná”, adiantou.

Estiveram presentes à inauguração, além de um grande número de clientes, convidados e fornecedores, o Prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene, a grande maioria dos vereadores do município, o Prefeito Tide Balzanelo e o vice Edson Pedro Filho. A empresa, familiar, teve início pelas mãos dos pioneiros José Bernardino Almeida e João Batista Almeida. A nova loja Almeida Mercados irá gerar de início, 50 empregos diretos e cerca de 100 empregos indiretos.

O Jornal da Cidade deseja ao nosso parceiro, Almeida Mercados, muito sucesso ao novo empreendimento, pois sabemos da eficiência e determinação dessa nova geração de comerciantes, que são os representantes da família Almeida. Parabéns.