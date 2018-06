Alunos de Primeiro de Maio são destaques em Olimpíada de Matemática

No dia 20 de abril aconteceu a Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras, uma competição com equipes e interclasses para estudantes do ensino médio e fundamental.

Alunos da sala de Altas Habilidades de Primeiro de Maio participaram da competição e foram destaque em suas categorias. Os professores responsáveis pela inscrição e preparação da turma, através de grupos de estudos foram as professoras Silvia Monteiro Bonacea e Karla Almeida.

Os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental que ganharam Medalha de Prata a nível estadual e medalha de bronze a nível nacional foram: Daniel Kendy Takeda Bueno, Kauê Siqueira dos Santos, Mariana Fagundes Martins e Samara dos Santos Gozdzink. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio que ganharam medalhas de bronze a nível estadual foram: Adrielli Dias do Prado Fabron, Isadora Bianchini Ferreira, Gabrielly Bega dos Santos e Luiz Fernando Zanchetta Silveira Cândido.